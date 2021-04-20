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Знаете, как за одиннадцать месяцев сэкономить пять миллионов рублей? А на "Аксайской птицефабрике" в Ростовской области знают.

"Нацпроект, в котором нам довелось участвовать, суперпрограмма, - объяснила директор предприятия Наталья Шумечкова. - В первую очередь это кредит под один процент. Фабрика уже модернизирована на 65 процентов. И еще надо заменить треть оборудования".

Фото: Сергей Куксин
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Второй "плюс", продолжает директор, удалось привлечь высококлассных специалистов, которые дали рекомендации по бизнесу. "Работа таких аналитиков стоит очень дорого, а для нас сделали бесплатно. - Нам и раньше хотелось работать по-новому, но не всегда было понятно, как это делать".

Специалисты Федерального центра компетенций помогли исключить потери времени. Поработали с логистикой и сократили количество транспорта, а значит, сэкономили на ГСМ и запчастях. Распределили людей с большей пользой. В итоге удалось поднять производительность труда на 11 процентов. Все это вместе и дало пять миллионов экономии. Появилась возможность поднять зарплату.

Стал участником нацпроекта "Производительность труда" и Богатовский маслоэкстракционный завод из Самарской области. Он занимается переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Налажены поставки в Китай, Афганистан и Казахстан. Но предприятие прежде всего планирует увеличить поставки на внутренний рынок. И это вполне по силам. Выработка подсолнечного масла выросла в 1,5 раза.

А компания "Заинский сахар" из Татарстана всего за шесть месяцев подняла выработку сахара-песка на 10 процентов. И теперь за сезон может производить его на 20 тысяч тонн больше. Есть успехи и на птицефабрике "Волжская" из Волгоградской области.

Специалисты центра компетенций сначала изучили, как на предприятии организован процесс, и нашли потери во времени. Оказалось, что сотрудники неправильно располагались. Кроме того, потребовалось оптимизировать скопление запасов продукции. "Для себя мы определили, что повышение производительности труда - это наш путь, - рассказала заместитель гендиректора "Волжской" Елизавета Хрищатая. - Сотрудники прошли обучение. И мы ввели изменения по участкам".

Чем больше предприятий присоединится к нацпроекту "Производительность труда", говорят эксперты, тем ощутимее будет эффект для конечного потребителя. Экономические успехи компаний помогают держать в узде цены на социально значимую продукцию.

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