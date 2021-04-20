На Кубани три ученика пострадали при обрушении потолка в школе

В кубанском городе Армавире сегодня утром в школе № 2 в классе рухнул потолок, трое учеников второго класса травмами были доставлены в больницу. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят проверку. По предварительным данным, в кабинете на втором этаже школы обвалилось 10 квадратных метров турлучного потолка. На тот момент в классе шли занятия у 2 "Б" класса, трое ребят были срочно госпитализированы. Дежурный хирург диагностировал у всех ушибы головы и ссадины, угрозы жизни нет.

Остальных учеников класса перевели в свободный кабинет, занятия в школе продолжаются в штатном режиме. Уточняется, что ремонт в помещениях школы (она построена в 1956 году), в том числе и потолка, проводился совсем недавно - в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе регионального СК РФ, по данному факту ведомство проводит проверку.