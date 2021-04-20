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20.04.2021,  
09:28
Текст:  Антон Валагин

Проход каспийских кораблей под Крымским мостом показали на видео

В Сети появилось видео выхода отряда кораблей Каспийской флотилии в Черном море.

Фото: Холдинг "Технодинамика" / http://technodinamika.ru
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Напомним, утром 17 апреля отряд прошел под Крымским мостом. Накануне корабли заночевали в порту Темрюк, где пополнили запасы топлива. В составе отряда три артиллерийских катера проекта "Шмель" и восемь десантных катеров типа "Дюгонь" и "Серна", а также суда обеспечения - всего 15 вымпелов.

В межфлотский переход отряд отправили для участия в контрольной проверке за зимний период обучения. Он прошел более 100 километров по Волго-Донскому каналу, миновав 13 шлюзов.

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