Проход каспийских кораблей под Крымским мостом показали на видео

В Сети появилось видео выхода отряда кораблей Каспийской флотилии в Черном море.

Напомним, утром 17 апреля отряд прошел под Крымским мостом. Накануне корабли заночевали в порту Темрюк, где пополнили запасы топлива. В составе отряда три артиллерийских катера проекта "Шмель" и восемь десантных катеров типа "Дюгонь" и "Серна", а также суда обеспечения - всего 15 вымпелов.

В межфлотский переход отряд отправили для участия в контрольной проверке за зимний период обучения. Он прошел более 100 километров по Волго-Донскому каналу, миновав 13 шлюзов.