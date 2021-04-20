Слуцкая поделилась историей успеха и преодоления в рамках акции "Добропоезд"

Всероссийская акция в поддержку людей с ограниченными возможностями физического здоровья и интеллектуального развития "Добропоезд 2021" во вторник, 20 апреля, добралась до Ростова-на-Дону.

Это была уже четверная остановка. В 2021 году "Добропоезд" с 16 по 23 апреля проедет по маршруту Волгоград - Краснодар - Новороссийск - Ростов-на-Дону - Воронеж - Анапа. В 2019-м акция прошла в Тамбове, Пензе, Уфе, Челябинске, Омске, Тюмени, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде.

"Добропоезд 2021" - это проект, объединяющий людей - специалистов, экспертов, активистов и волонтеров, которые занимаются вопросами реабилитации, абилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это площадка, где можно привлечь внимание к проблеме, получить знания о современных разработках и новых программах, поделиться опытом, рассказать свою историю преодоления и успеха.

Личный пример всегда вдохновляет и мотивирует. Поэтому наша прославленная фигуристка Ирина Слуцкая, председатель Добровольного Физкультурного союза, всегда готова говорить о своем пути в спорте. Она столько раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала, но и ей пришлось пройти через тяжелые испытания.

- Никакие физические ограничения не могут помешать человеку жить активной, полноценной жизнью, добиваться поставленных целей, творить, быть успешным и нужным социуму, - считает Ирина Слуцкая.

Судьба чемпиона по регби на колясках Александра Салогуба из Ногинска еще одно тому доказательство. В 18 лет Александр Салогуб неудачно прыгнул в воду и сломал шейные позвонки. Руки и ноги были полностью парализованы. Но он не сдался. Через год начал потихоньку двигаться: сначала головой, потом плечами, корпусом. Эти движения легли в основу его уникальной методики по восстановлению людей с серьезными травмами позвоночника - адаптивного фитнеса. Все эти упражнения Александр Сологуб, который является пассажиром "Добропоезда", демонстрирует во время мастер-классов в разных городах.

И таких героев, целеустремленных людей с невероятной силой воли, очень много. С историей каждого можно ознакомиться на сайте dobrofiz.ru в разделе "Добропоезд".