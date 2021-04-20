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20.04.2021 11:59
Рубрика: Общество

Создан новый способ пастеризации молока, сохраняющий его полезность

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пастеризация молока с помощью микроволновой печи позволит сохранить лучшие полезные свойства продукта и транспортировать его на любые расстояния - даже в Арктику.

Фото: из архива Веры Крючковой
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Ученые из Инжинирингового центра приборостроения, радио- и микроэлектроники Южного федерального университета (г. Таганрог) разработали инновационную установку для пастеризации, сообщает "Научная Россия".

Принцип ее работы - уничтожение патогенов с помощью ультрафиолетовых или СВЧ-волн.

Инновация заключается в использовании новых программных режимов пастеризации, которые позволяют оптимизировать необходимые температурные режимы. При обычном методе пастеризации происходит длительное нагревание или кипячение молока. Чем сильнее нагрев и чем дольше выдержка, тем выше вероятность разрушения белков в молоке. Это влияет на органолептические свойства продукта - его вкус, запах и цвет, а главное, разрушаются важные ингредиенты - лактоза, ферменты, минеральные вещества и витамины, содержащиеся в молоке.

К слову, при ультрапастеризации, при которой происходит нагрев до 130 градусов по Цельсию, разрушается большая часть белков, и продукт практически теряет свою ценность. Кроме того, из такого молока уже  невозможно произвести высококачественные сыры, для которых важны живые лактобактерии, а также полезное детское питание.

Разработчики вывели оптимальную формулу процесса: стерилизация молока происходит при 65 градусах c выдержкой до 30 минут или при 90 градусах с выдержкой от 7 до 40 секунд. Молоко нагревается до 65 градусов, потом следует мгновенный, всего на 0,15 секунды, скачок температуры до 75 градусов, а затем резко охлаждается. Патогенные микроорганизмы уничтожаются, при этом вкус и полезность молока сохраняются.

"Именно подбор специальных режимов управления длительностью и мощностью нагрева обеспечивает нужный температурный профиль пастеризации молока", отметил руководитель Инжинирингового центра Южного федерального университета Андрей Ковалев.

Сейчас ученые готовят конструкторскую документацию и начинают изготовление макета установки. Первый опытный образец планируется выпустить к концу этого года.

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