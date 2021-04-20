В Астрахани экс-чиновник пойдет под суд из-за нападений собак на людей

Следственное управление СК РФ по Астраханской области собрало доказательства по обвинению экс-начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии города в халатности, связанной с отловом и содержанием бездомных собак.

Как сообщается на сайте ведомства, с апреля по декабрь прошлого года более 2 тысяч астраханцев, включая 629 детей, пострадали от нападения безнадзорных псов, но мероприятия по отлову животных руководителем управления надлежащим образом организованы не были. При этом финансирование из бюджета выделялось.

Кроме того, в горадминистрацию неоднократно поступали жалобы жителей и представления правоохранительных органов по поводу агрессивных животных. Как сообщает астраханская облпрокуратура, дело будет рассматривать Кировский районный суд.