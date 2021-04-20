В Калмыкии обнаружили "британский" штамм коронавируса

В Калмыкии обнаружили случай заболевания "британским" штаммом COVID-19. Как сообщает "Интерфакс", заразился один из медиков.

По информации главного санитарного врача региона Джангара Санджиева, контактировавшие с заболевшим изолированы, это родственники и пациенты медработника - всего 47 человек.

Опасность выявленного штамма вируса в том, что он тяжело переносится людьми молодого возраста.

По сведениям оперштаба республики, всего с начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 20 тысяч 298 заболевших, 19 тысяч 562 из который выздоровели, 331 умерли. В настоящее время в больницах республики проходят лечение 202 пациента с COVID-19, один из них - в тяжелом состоянии.