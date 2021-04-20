В Краснодаре при вооруженном нападении на семью погибли два человека

В столице Кубани возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения неизвестного мужчины на жильцов частного дома, во время которого погибли сам налетчик и хозяин семьи, а еще трое человек ранены. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю

Как выяснилось, в полицию Краснодара сегодня утром поступило сообщение об обнаружении на территории частного дома по улице Пожарской тела 48-летнего мужчины и доставлении в больницу трех членов его семьи с ножевыми ранениями.

На данный момент известны следующие подробности разыгравшейся трагедии. По данным следствия, 59-летний мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник внутрь помещения и напал на незнакомого ранее хозяина, принявшись "наносить ему, а также его брату, несовершеннолетнему сыну и пожилой матери удары ножом по телу".

При этом хозяин частного домовладения вступил в схватку и ударил незнакомца несколько раз утюгом. В результате чего налетчик скончался. Однако от полученных повреждений на месте ЧП умер еще до приезда "скорой" и сам хозяин дома.

По информации СК, пострадавшие с ножевыми ранениями госпитализированы в одно из медицинских учреждений города, в настоящее время им оказывается необходимая помощь.

Следователем назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, мотива и причин преступления. Расследование уголовного дела продолжается.