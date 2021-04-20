В Крыму на треть выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом

В I квартале 2021 года продажи автомобилей премиальных брендов не старше трех лет на вторичном авторынке в Крыму выросли на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена таких машин в регионе увеличилась за год на 62,4 процента и в первые месяцы нынешнего года составила 3 850 000 рублей, подсчитали аналитики "Авито Авто".

В целом в России продажи премиальных авто с пробегом выросли на 5,2 процента. В топ регионов по числу сделок купли-продажи попали Москва и Московская область (46,21 процента в общем объеме продаж), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,9 процента), Краснодарский край (7,5 процента), Татарстан (3,5 процента). На долю Крыма в I квартале 2021 пришлось 0,6 процента.

За первые три месяца 2021 года в Крыму на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали непремиальные подержанные авто, их средняя цена составила 270 тысяч рублей.

Увеличение стоимости эксперты пояснили ростом цен на новые автомобили, колебанием валютного курса и повышением спроса на авто с пробегом.

В абсолютных показателях на долю Крыма приходится 1,7 процента всех сделок на вторичном авторынке в стране. Больше всего автомобилей было продано в Московской области (14,9 процента), Краснодарском крае (6,6 процента), Ленинградской области (5,8 процента).

Первое место среди самых востребованных марок в Крыму занял ВАЗ (Lada) со средней ценой 100 тысяч рублей. На втором месте - Volkswagen (средняя цена - 490 тысяч рублей), на третьем - Chevrolet (250 тысяч рублей). Четвертую позицию занимает Ford (средняя цена - 300 тысяч рублей), а пятую - Mercedes-Benz (620 тысяч рублей).