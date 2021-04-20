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20.04.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

В Сочи три бухгалтера санатория присвоили 31 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Трое жительниц Кубани от 44 до 60 лет обвиняются в присвоении крупной суммы денег сочинского санатория "Магадан".

Фото: Страница санатория "Форос" в Instagram
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, главный бухгалтер, ее заместитель и кассир санатория два года получали деньги в кассе якобы для зачисления их на расчетные счета лечебного учреждения, а также по чековой книжке для нужд организации.

Причем фигурантки указывали недостоверные сведения, а финансы тратили на себя. В результате сумма ущерба превысила 31 миллион рублей.

Эту мошенническую схему выявили сотрудники МВД России по Кубани.

Сейчас главный бухгалтер находится под домашним арестом, а остальные обвиняемые - под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в суд. Фигуранткам грозит до десяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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