В Сочи три бухгалтера санатория присвоили 31 млн рублей

Трое жительниц Кубани от 44 до 60 лет обвиняются в присвоении крупной суммы денег сочинского санатория "Магадан".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, главный бухгалтер, ее заместитель и кассир санатория два года получали деньги в кассе якобы для зачисления их на расчетные счета лечебного учреждения, а также по чековой книжке для нужд организации.

Причем фигурантки указывали недостоверные сведения, а финансы тратили на себя. В результате сумма ущерба превысила 31 миллион рублей.

Эту мошенническую схему выявили сотрудники МВД России по Кубани.

Сейчас главный бухгалтер находится под домашним арестом, а остальные обвиняемые - под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в суд. Фигуранткам грозит до десяти лет лишения свободы.