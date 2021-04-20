Грищук и Непомнящий сыграли вничью в 9-м туре Турнира претендентов

Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий разошлись миром в девятом туре возобновлённого в Екатеринбурге Турнира претендентов по шахматам. Гроссмейстеры получат по 0,5 очка.

В параллельной игре Аниш Гири, представляющий Нидерланды, взял вверх над Ван Хао (Китай). А американский шахматист Фабиано Каруана и россиянин Кирилл Алексеенко сыграли вничью. Напомним, что в первом круге Каруана взял вверх над Алексеенко.

Таким образом, Ян Непомнящий набрал 5,5 очков и пока остался на первой строчке турнирной таблицы. Александр Грищук имеет в активе 4 очка, как и Ван Хао. Аниш Гири и Каруана набрали по 5 баллов.