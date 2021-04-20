Шахматист Ян Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после девяти туров

20 апреля был сыгран девятый тур на Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Три партии из четырех завершились с ничейным результатом. Победу одержал Аниш Гири (Нидерланды).

Российские гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий сыграли вничью, как Фабиано Каруана (США) - Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижэнь (Китай) с Максимом Вашье-Лагравом. Аниш Гири обыграл китайского шахматиста Ван Хао. В итоге Ян Непомнящий остался лидером Турнира, набрав 5,5 очка. Сразу три гроссмейстера - Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Фабиано Каруана - имеют в активе по 5 очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по 4 очка. Дин Лижэнь - 3,5 очка. Китайский шахматист Ван Хао дал одно из своих редких интервью