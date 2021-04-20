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20.04.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные вакансии в российских городах

Текст: Татьяна Воробьева

Рынок вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона проанализировали рекрутеры. Оказалось, что в топе самых востребованных, и, как следствие, высокооплачиваемых - айтишники и врачи. Но попадаются и менее типичные вакансии, такие как повар.

Фото: iStock
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"В апреле наиболее высокие зарплатные предложения сохраняются для программистов и менеджмента высшего и среднего звена", - констатируют эксперты сервиса SuperJob.

Так, на самое щедрое предложение - зарплату в 200 тысяч рублей - могут претендовать Java-разработчик в Томске, шеф-повар в Хабаровске, старший помощник на сейнер-траулер рефрижераторный во Владивостоке.

160 000 в месяц готовы платить работодатели Хабаровска главному инженеру, на десять тысяч меньше - техническому директору в Иркутске или стоматологу-терапевту в Ижевске.

Чуть менее щедрые, но не менее привлекательные для среднего размера городов, предложения есть в Тюмени и Барнауле (тут ищут врачей-офтальмологов на зарплату 120 тысяч рублей). Такой же суммой готовы ежемесячно поощрять специалиста по лазерному сканированию в Иркутске, экспертов в области "1С" в Хабаровске, Набережных Челнах и Рязани, и главу отдела продаж в Липецке.

Среди вакансий с заявленной зарплатой в сто тысяч аналитики называют, например, место руководителя клиники в Оренбурге, начальника строительного участка в Рязани и супервайзера в Астрахани.

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