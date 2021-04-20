Тюменская область и Татарстан намерены сотрудничать в сфере АПК

Тюменские парламентарии и депутаты Государственного совета Республики Татарстан в режиме видео-конференц-связи обсудили вопросы развития деловой активности сельчан и законодательного регулирования набирающего обороты фермерского движения. Диалог оказался информационно полезным и интересным для обеих сторон, поэтому следующим шагом могут стать уже реальные поездки на места и проработка важных тем на уровне профильных комитетов.

Итак, заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов напомнил коллегам, что сельское хозяйство республики в настоящее время занимает ведущую позицию: по производству молока субъект РФ на первом месте (по итогам минувшего года тут надоили около 2 миллионов тонн молока), по объему валовой продукции - на четвертом (263, 4 миллиарда рублей), по объему сбора сахарной свеклы - на шестом. В Татарстане действует более 5 тысяч сельхозформирований разного статуса, в том числе 4 тысячи фермерских хозяйств, 450 тысяч личных подсобных хозяйств - они развиваются в том числе благодаря 50 местным программам поддержки (общая сумма вложений составляет 2 миллиарда рублей) и способны производить половину объема сельхозпродукции территории.

Тем не менее Татарстану очень любопытны агропромышленные проекты и опыт их внедрения в Тюменской области, где 155 тысяч ЛПХ, более 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, 63 сельскохозяйственных потребительских кооператива; все вместе они производят половину объема овощей и картофеля, 35 процентов молока и 28 процентов мяса.

Самый передовой пример Западной Сибири, по мнению заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, кредитные кооперативы.

- Сейчас в области успешно работает 21 сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив первого (районного) уровня. Число членов-пайщиков, основную долю которых представляют ЛПХ граждан, - почти 13 тысяч. Суммарный фонд финансовой взаимопомощи в сообществе в 2020 году исчислялся 732 миллионами рублей, причем чуть более 200 из них - паевые взносы пайщиков, и они растут ежегодно, - прокомментировал заместитель губернатора, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Среди других эффективных инструментов поддержки малых форм хозяйствования в муниципалитетах - субсидирование на возмещение части затрат по заготовке молока и мяса. По этим направлениям только в прошлом сезоне поддержку получили 30 потребительских кооперативов на сумму 149,7 миллиона рублей. Кроме того, на юге Западной Сибири выдаются гранты по программам "Семейная ферма", "Агростартап" и многим другим, а активные в сельском хозяйстве муниципалитеты удостаиваются поощрения. Причем с 2020 года, чтобы выйти на качественно новый уровень в развитии АПК, тюменцы приступили к выполнению мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн отметил, что оба субъекта РФ озабочены вопросом продовольственной безопасности и готовы не только самостоятельно развивать малый аграрный бизнес и сельские территории в целом, но и делиться лучшими практиками.