В Челябинске на торговую сеть заведут дело за фальшивые скидки

Челябинское УФАС заявило о недобросовестных действиях одной из торговых сетей при продажах имбиря с "существенной скидкой". Специалисты выяснили, что продавцы манипулировали с ценниками, создавая у покупателей иллюзию снижения цены, сообщили во вторник в антимонопольном ведомстве.

- В торговой сети имбирь предлагался по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм с учетом скидок в размере 79 и 59 процентов, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - При этом на ценнике присутствовала информация о предшествующей цене - 999 рублей за килограмм. Однако в ходе расследования установлено, что по такой цене товар продавался не более трех дней, когда на него резко вырос спрос во время пандемии коронавируса. На самом деле его цена продолжительное время составляла от 199 до 499 рублей.

По мнению антимонопольщиков, потребителей намеренно вводили в заблуждение относительно предыдущей цены имбиря. Причем делали это в период самоизоляции, когда люди приобретали продукты в ближайшем магазине без учета ценового предложения других.

Сразу после поступления сигналов о странном снижении явно завышенной цены, специалисты УФАС провели контрольную закупку и выяснили, что никакой скидки в реальности на имбирь не предоставлялось. На кассовом чеке оказалась пробита та же стоимость, по которой товар на тот момент предлагался торговой сетью.

Подобные действия в УФАС сочли нечестным методом ведения бизнеса, который противоречат устоявшейся практике предоставления скидок потребителям. Закон о защите конкуренции запрещает вводить в заблуждение относительно условий продажи товара, а тем более его цены.

В отношении нарушителя будет возбуждено административное дело, отметили в ведомстве.