В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь

Сегодня утром не стало любимца уральской публики медведя Умки: он погиб из-за детского мячика, брошенного в вольер кем-то из посетителей.

"Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив ее, медведь не смог с ней справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными", - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Судьба оказавшегося на Урале белого медведя была непростой: он родился в дикой природе, но совсем крошечным остался без мамы-медведицы. Его нашли жителя полярного поселка Биллингс, отбили от собак и выходили (после нападения на лбу у Умки на всю жизнь остался шрам). Четыре месяца медвежонок жил в сарае, ел рыбу. мясо моржа и тюленя, которым делились с ним люди.

"Взрослеющий хищник стал представлять опасность для окружающих. Выпустить на волю его было нельзя - ни охотиться, ни спасаться от врагов и болезней такое животное не умеет. Людей не боится - а значит, может напасть. Единственным вариантом было подыскать постоянное местожительство в зоопарке", - вспоминают работники учреждения.

24 апреля 1998 года, после долго перелета с Чукотки через столицу, Умка прибыл в Екатеринбург, который на долгое время стал его домом. Он прожил здесь 23 года и неизменно собирал вокруг себя толпу зрителей.

Сотрудники зоопарка тяжело переживают потерю любимца. Тоскует и Айна - соседка и верная подруга Умки.