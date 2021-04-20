В Миассе обрушилась стена жилого дома

В Миассе Челябинской области обвалилась кирпичная кладка дома. Все жители экстренно эвакуированы, сообщили во вторник в городской администрации.

- Сегодня на пульт экстренных служб поступил звонок об обрушении кирпичной кладки стены жилого здания в переулке Автомеханический, 5а, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Для эвакуированных жильцов пункт временного размещения организован в школе № 14.

В причинах происшествия разбирается муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. До выяснения всех обстоятельств и оценки целостности здания находиться в нем запрещено, отметили в горадминистрации.