Рябков: Страны Запада осуществляют "фронтальную атаку" на Россию

Противники Москвы из числа стран Запада осуществляют фронтальную атаку на Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на общем собрании членов Российской академии наук, трансляция которого ведется в Youtube.

Сергей Рябков отметил, что в нынешних условиях особую значимость приобретает научная дипломатия. "Без научной дипломатии позиции нашей страны в мире были бы гораздо слабее, особенно сейчас, в условиях фронтальной атаки на Российскую Федерацию, которую осуществляют наши противники, в том числе на так называемом историческом Западе", - заявил Рябков.

Замминистра также отметил, что для России важно сохранять интеллектуальное лидерство. "Вести за собой силой примера, образцами преданности делу", - подчеркнул Рябков.