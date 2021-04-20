Росприроднадзор запустил новый конкурс для юных экологов

Воспитать ответственное поколение, которое не позволит стране и миру зарасти объектами наколенного вреда и зонами экологического бедствия после завершения объявленной в России "генеральной уборки", призвала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, объявив старт международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого". Школьники в возрасте от 7 до 16 лет могут записать короткие видеоролики или сделать презентации и отправить их на конкурс до 1 октября. Победители будут выбраны в 12 номинациях. Познакомиться с ними и подать свою работу можно на сайте.

"Сегодня государство широко и комплексно занимается решением накопившихся проблем в природоохранном блоке, - отметила Светлана Радионова. - Знаете, ошибочно думать, что после национальной уборки все станет безоблачно. База ценностей закладывается с детства. Поэтому мы хотим сделать проект максимально масштабным и честным".

Итоги конкурса подведут 25 ноября, победителей будут чествовать на гала-концерте в Москве. Помимо вердикта судейской коллеги, лучшие работы выберут и по результатам "народного голосования", сравнив число просмотров и лайков работ участников, выложенных в социальных сетях.

"Мы в тестовом режиме получили 120 различных работ за две недели, детям правда интересно, - добавила Светлана Радионова. - Мы попробуем провести эту премию в первый раз. Если она будет положительно воспринято и будет отклик, мы будем продвигать ее и далее".

Победители конкурса Росприроднадзора "Экология - дело каждого" помимо дипломов и ценных подарков будут премированы путевками на зимние каникулы в выездной экологический лагерь, заверила Светлана Радионова.