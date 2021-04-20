Во вторник в России, по данным оперштаба, было зафиксировано 8164 новых случая заражения коронавирусом - это примерно тот же уровень, который наблюдался в сентябре. Но говорить об устойчивом и быстром снижении распространения инфекции пока рано.

Как пояснила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная во время "горячей линии" в "РГ", вирусу комфортно при теплой влажной погоде. При этом с наступлением тепла люди активнее общаются и часто забывают о мерах защиты. "Для улучшения эпидситуации нужно, чтобы антитела имели 60-70% населения, тогда можно говорить о формировании популяционного иммунитета", - отметила эксперт.

Ускорение вакцинации тут было бы крайне важным, и хорошо, что все больше людей готовы на прививку. По результатам опроса в Telegram и Viber (почти 34 тысячи человек), 34-39% ответили, что прививку уже сделали. Планируют привиться - 28-29%. О нежелании вакцинироваться заявила примерно треть участников: 33% в Telegram и 39% в Viber. Что касается отношения к отечественным и зарубежным вакцинам, нашим разработкам доверяют от 56% (Telegram) до 89% (Viber) участников. О доверии исключительно импортным вакцинам заявили 3% (Viber) и 10% (Telegram).

"С начала вакцинации в России в декабре 2020 г. главным поводом для беспокойства было большое число людей, колеблющихся и не принявших окончательного решения в пользу вакцинации, - сказал "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru Михаил Каган. - Для преодоления проблемы нерешительности в отношении вакцинации была проведена большая работа в масштабе всей страны, которая была нацелена на укрепление доверия общественности к программам вакцинации и состояла из четких и согласованных действий государственных чиновников, медицинских работников, СМИ и т.д.

10 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, а полный курс из двух прививок сделали 6,16 млн человек

Это абсолютно правильно - объяснять людям, как действуют вакцины, как они разрабатываются, как проверяется и доказывается их эффективность и безопасность. Опрос продемонстрировал, что за четыре месяца уровни готовности вакцинироваться значительно возросли, тем не менее они всё еще недостаточны для удовлетворения требования быстрого формирования коллективного иммунитета. Поэтому важно продолжать повышать вакцинную грамотность населения, предоставляя прозрачную информацию о результатах пострегистрационных исследований отечественных вакцин".

В соцсетях нарастает активность антиваксеров, которые пытаются играть на навязчивых страхах по поводу возможных побочных эффектов при вакцинации

Успокаиваться в этом плане преждевременно, подчеркивает эксперт. "В соцсетях нарастает активность антиваксеров, которые, играя на навязчивых страхах по поводу побочных эффектов вакцин, атакуют людей огромным объемом дезинформации. В этом плане очень велика роль медработников, так как убеждение даже одного человека в пользе вакцинации - это здорово, потому что этот человек имеет влияние на своих друзей и семью", - отметил Каган.