Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодом

Мошенники стали все чаще использовать новую схему обмана россиян, которая связана с использованием поддельных QR-кодов на доверенностях и других нотариальных документах. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

С декабря 2020 года на большинстве бумажных нотариальных документов появилась спецмаркировка - QR-код. В нем зашифрованы основные реквизиты: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид действия и регистрационный номер, имя нотариуса, нотариальный округ. С помощью этого символа клиенты могут определить подлинность документа.

Мошенники подделывают и сам документ, и QR-код. После сканирования человек попадал на фейковый сайт, копировавший настоящий сервис проверки QR-кодов единой информационной системы нотариата, рассказали РИА Новости в ФНП.

В палате отметили, что нотариусы проверяют подлинность документов с помощью других инструментов, в результате подделки были оперативно выявлены. "Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности, без участия нотариуса", - пояснили в ФНП.

Чтобы избежать обмана, нотариусы рекомендуют россиянам проверять документы самостоятельно только через официальный сайт ФНП.