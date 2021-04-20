Первая ракетка России и 29-я ракетка мира Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Стамбуле. Она обыграла американку Бернарду Перу, занимающую 70-ю строчку рейтинга, со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Россиянки вполне комфортно себя чувствуют на грунте в Турции. Первый круг преодолела Вера Звонарева. Она провела более спокойный матч против представительницы Словении Полоны Херцог (6:3, 6:3). Дарье Касаткиной тоже не пришлось сильно напрягаться. Она за 58 минут просто разгромила хорватку Терезу Мрдежа - 6:1, 6:0.

Но вот Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова провели сложный матч. Это российское противостояние растянулось на два дня из-за дождя. Сильнее в итоге оказалась Потапова - 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4.

Между тем Екатерина Александрова (34-я ракетка мира) вышла во второй круг более престижного турнира в Штутгарте. Она одолела чешку Каролину Мухову (22-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:2, 6:3.