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Текст:   Марина Трубилина 
19:20 20.04.2021

Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее

Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

На 20% больше жилья было построено в марте нынешнего года по сравнению с мартом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Фото: VadmaRy / istockphoto
Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

За 3 месяца 2021 года введено в эксплуатацию 17,8 млн кв. м жилья. Построено 1,7 тысячи многоквартирных домов, населением построено 72,2 тысячи частных домов. Из них в марте были сданы 622 многоэтажки и 27,7 тысячи индивидуальных домов. В общей сложности за месяц появилось 6,6 млн кв. м жилья.

"По данным Росстата в первом квартале в целом по стране введено на 15% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Мы видим позитивную тенденцию и по количеству выданных разрешений на строительство, что говорит о том, что застройщики готовы начинать новые проекты, а значит, будет увеличиваться объем предложения на рынке, что является ключевым фактором увеличения доступности жилья для россиян".

За март было построено почти на 20% больше жилых домов, чем годом ранее.

"Увеличение темпов ввода - это ответ на принятые в прошлом году меры господдержки, которые продолжают действовать и сегодня. Для сохранения положительной динамики на рынке жилой недвижимости целесообразно продолжать поддержку важнейших сегментов и формировать новые точки роста. Так, накануне премьер-министр анонсировал расширение программы "Семейная ипотека", с помощью которой семьи с детьми теперь могут построить частный дом. Нет сомнений, что программа станет востребованной, так как цифры свидетельствуют о том, что популярность индивидуального жилищного строительства растет", - заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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