Ростуризм запустил гастрономический онлайн-проект

Россияне и иностранные туристы смогут познакомиться с кухней регионов России, ее гастрономической историей и традициями с помощью нового онлайн-проекта "Раскуси Россию". О его запуске объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции.

"В России в каждом регионе свой неповторимый колорит и свои гастрономические бренды. И я уверена, что наш совместный проект с Google даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны", - сказала Догузова. Она отметила, что гастрономия - это важная часть ярких впечатлений в путешествиях. В особенностях кухни отражается культура каждой страны.

Проект дает возможность путешественникам подготовиться к поездке, предварительно изучив кухню региона. Специалистами подготовлено более 900 визуальных материалов о гастрономии в России с описаниями. Таким образом, в интернет-пространстве создается энциклопедия по региональным кухням страны. Помимо исторических традиций, она будет включать описание современных тенденций в российской ресторанной культуре.

Создатели этой энциклопедии ставят задачу показать красоту кухни России и надеются, что сначала люди будут больше узнавать о гастрономических традициях страны с помощью проекта, а затем поедут в путешествия.