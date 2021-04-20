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20.04.2021 13:14
Рубрика: Экономика

Ростуризм запустил гастрономический онлайн-проект

Текст: Евгений Гайва
Россияне и иностранные туристы смогут познакомиться с кухней регионов России, ее гастрономической историей и традициями с помощью нового онлайн-проекта "Раскуси Россию". О его запуске объявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

"В России в каждом регионе свой неповторимый колорит и свои гастрономические бренды. И я уверена, что наш совместный проект с Google даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны", - сказала Догузова. Она отметила, что гастрономия - это важная часть ярких впечатлений в путешествиях. В особенностях кухни отражается культура каждой страны.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Проект дает возможность путешественникам подготовиться к поездке, предварительно изучив кухню региона. Специалистами подготовлено более 900 визуальных материалов о гастрономии в России с описаниями. Таким образом, в интернет-пространстве создается энциклопедия по региональным кухням страны. Помимо исторических традиций, она будет включать описание современных тенденций в российской ресторанной культуре.

Создатели этой энциклопедии ставят задачу показать красоту кухни России и надеются, что сначала люди будут больше узнавать о гастрономических традициях страны с помощью проекта, а затем поедут в путешествия.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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