РЖД: Третий этап модернизации БАМа и Транссиба потребует до 700 млрд рублей

Стоимость работы на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба оценивается в 350-700 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора РЖД Андрей Марков, сообщает ТАСС.

Марков считает, что из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года профинансировать проект собственными средствами не представляется возможным. Также обсуждается вариант финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния - в этом случае большая часть работ может быть выполнена уже к 2025-2026 году.

Он добавил, что для третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба потребуются сплошные вторые пути от Тынды до Ванино. При этом желательно, чтобы они были с электрификацией - это позволит проводить поезда большего веса. "Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации, работы могут обойтись в 350 млрд рублей, с электрификацией - 700 млрд рублей", - сказал Марков.

По его словам, инвестпрограмма РЖД - дефицитная. "Разрыв по 2024-2025 году между ДПР и прогнозными доходами составляет порядка 800 млрд рублей. Можно начинать основные проработки уже сейчас, и тогда на горизонте 2025-2026 года могли бы прогнозировать выполнение части этих работ", - добавил он.