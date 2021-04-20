Сборная России начала подготовку к чемпионату мира-2021 на базе в Новогорске. Всего на первый сбор прибыли 42 хоккеиста. Они будут поделены на две группы. Впереди их ждут два матча. 23 апреля против команды Беларуси сыграет национальная сборная, а 24 апреля - олимпийская.

Второй цикл начнется 25 апреля. 28 апреля команда вылетит в швейцарский город Биль, где проведет два матча против сборной Швейцарии 30 апреля и 1 мая. 3 мая стартует третий сбор. Через неделю, 10 мая, россияне отправятся в Прагу на четвертый этап Евротура, Чешские игры. 16 мая подопечные Валерия Брагина переедут в Ригу, где после пятидневного карантина сыграют на ЧМ-2021. Турнир начнется 21 мая и продлится до 6 июня. Добавим, что перед третьим сбором к команде присоединятся участники финала Кубка Гагарина. О вызовах игроков НХЛ, чьи команды не попадут в плей-офф, будет объявлено позже. ЦСКА обыграл "Авангард" и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина