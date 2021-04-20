Счетная палата проверила проекты "РусГидро" на Дальнем Востоке

Компания "РусГидро" запустила все запланированные энергетические проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но при этом сроки их строительства и стоимость превысили значения, первоначально установленные условиями предоставления бюджетных инвестиций. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Ввод в эксплуатацию ряда объектов был осуществлен "РусГидро" с превышением сроков, а их общая предельная оценочная стоимость увеличилась на сумму 54,9 млрд рублей. В результате "РусГидро" выплатила пени за неисполнение своих обязательств в объеме 465,5 млн рублей.

При этом в отчете Счетной палаты уточняется, что бюджетные средства, инвестируемые в виде взноса РФ в уставный капитал "РусГидро", в размере 50 млрд рублей, а также 899,3 млн рублей неиспользованных остатков, ранее предоставленных на другие проекты, к концу 2020 года использованы в полном объеме на финансирование строительства объектов энергетики.

Были запущены приоритетные проекты для топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока: ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь). Все они уже отпускают тепловую и электрическую энергию потребителям.

В "РусГидро", комментируя результаты проверки, отметили, что задержка строительства была связана с низким качеством первичного проектирования, изменением требований к оценке сейсмической опасности и к системам безопасности объектов, а также обязательствами по импортозамещению. В результате, были произведены корректировки технических решений, проектно-сметной документации и повторная государственная экспертиза. Кроме этого, реализация проектов сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков, роста цен на работы, материалы и оборудование. При этом фактическая стоимость построенных объектов оказалась меньше стоимости, утверждённой государственной экспертизой, подчеркнули в "РусГидро".