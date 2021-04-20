Новости

Счетная палата проверила проекты "РусГидро" на Дальнем Востоке 00:01
МЧС распространило видео с пожара жилого дома в Нижегородской области 19.04.2021
Более двухсот боевиков уничтожены в Сирии авиаударом ВКС РФ 19.04.2021
Переговоры политсоветников "нормандского формата" закончились безрезультатно 19.04.2021
Игроки "Лидса" вышли против "Ливерпуля" в футболках с логотипом Лиги чемпионов 19.04.2021
Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Нижегородской области 19.04.2021
ООН: Глобальный климатический кризис усилился в 2020 году 19.04.2021
Полиция задержала подозреваемого в массовом расстреле в Техасе 19.04.2021
Развитие наемного жилья предложено сделать частью нацпроекта 19.04.2021
Движение по ЦКАД и М-1 ограничат 23 и 24 апреля 19.04.2021
В МИД РФ напомнили пражским властям о недвижимости Чехии в Москве 19.04.2021
Премьер Бабиш: Инцидент в Врбетице не был нападением на Чехию 19.04.2021
Третью фазу испытаний вакцины "КовиВак" начнут в мае 19.04.2021
Операторов обяжут 3 года хранить данные о передаче информации через интернет 19.04.2021
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы 19.04.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 11 военнослужащих 19.04.2021
"Манчестер Сити", "Реал" и "Челси" в пятницу могут быть исключены из ЛЧ 19.04.2021
Путин поздравил российских фигуристов с победой на Кубке мира в Осаке 19.04.2021
Бывший главный тренер "Спартака" Каррера уволен из "Бари" 19.04.2021
В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19.04.2021
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19.04.2021
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19.04.2021
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19.04.2021
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 19.04.2021
ФАС возбудила дело против Google 19.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
20.04.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата проверила проекты "РусГидро" на Дальнем Востоке

Текст: Сергей Тихонов

Компания "РусГидро" запустила все запланированные энергетические проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но при этом сроки их строительства и стоимость превысили значения, первоначально установленные условиями предоставления бюджетных инвестиций. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

Фото: РусГидро
Реку Кубань перекрыли для строительства двух малых ГЭС

Ввод в эксплуатацию ряда объектов был осуществлен "РусГидро" с превышением сроков, а их общая предельная оценочная стоимость увеличилась на сумму 54,9 млрд рублей. В результате "РусГидро" выплатила пени за неисполнение своих обязательств в объеме 465,5 млн рублей.

При этом в отчете Счетной палаты уточняется, что бюджетные средства, инвестируемые в виде взноса РФ в уставный капитал "РусГидро", в размере 50 млрд рублей, а также 899,3 млн рублей неиспользованных остатков, ранее предоставленных на другие проекты, к концу 2020 года использованы в полном объеме на финансирование строительства объектов энергетики.

Были запущены приоритетные проекты для топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока: ТЭЦ в городе Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь). Все они уже отпускают тепловую и электрическую энергию потребителям.

В "РусГидро", комментируя результаты проверки, отметили, что задержка строительства была связана с низким качеством первичного проектирования, изменением требований к оценке сейсмической опасности и к системам безопасности объектов, а также обязательствами по импортозамещению. В результате, были произведены корректировки технических решений, проектно-сметной документации и повторная государственная экспертиза. Кроме этого, реализация проектов сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков, роста цен на работы, материалы и оборудование. При этом фактическая стоимость построенных объектов оказалась меньше стоимости, утверждённой государственной экспертизой, подчеркнули в "РусГидро".

Экономика Отрасли Энергетика Госфонды и контрольные органы Счетная палата Компании Энергетика Русгидро

Главное сегодня

Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию
Захарова назвала низкопробными действия Праги в отношении Москвы
Росавиация опубликовала памятки для находящихся в Турции и Танзании туристов
ФАС возбудила дело против Google
Юрий Борисов: Ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники