Семейную ипотеку распространили на строительство частных домов

Построить собственный дом проще будет теперь многим семьям. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении условий программы "Семейная ипотека".

Семейная ипотека - со ставкой до 6% годовых - действует с 2018 года. До сих пор купить с ее помощью можно было лишь готовое жилье. Теперь же эти средства можно пустить также на приобретение земельного участка и строительство на нем своего коттеджа.

Решение поможет большему числу семей улучшить свои жилищные условия, отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Предполагается, что дополнительно будет выдано более 20 тысяч кредитов на сумму около 79 млрд рублей. На эти средства будет построено около 2,8 млн квадратных метров жилья. С 2018 года, когда была запущена эта ипотечная программа, ею воспользовались уже 135 тысяч семей, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. При этом социологические опросы показывают, что миллионы россиян предпочли бы жить в собственном загородном доме, отметил он. По данным ДОМ.РФ, 68% семей мечтают жить в индивидуальном доме, и только 28% считают идеальным жильем квартиру.

Распространение семейной ипотеки на строительство домов решает сразу несколько задач, отметил Мутко. Это не только улучшение жилищных условий семей с детьми, а еще и расширение рынка для строителей: застройщики, в том числе небольшие компании, получат новые заказы, а для строителей появятся новые рабочие места. Обязательное условие программы - строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Особенно важно, что новая мера не потребует дополнительных средств, подчеркнул Мутко. Госсубсидирование будет идти за счет бюджета, который уже предусмотрен на "Семейную ипотеку".

Получить льготный кредит на строительство дома по "Семейной ипотеке" могут семьи, в которых второй или последующий ребенок родился не раньше 1 января 2018 года, а также семьи с ребенком-инвалидом. Первоначальный взнос - 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены строительства, если участок уже есть. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн).

Примерно две трети российских семей, согласно опросам, мечтают жить в собственном загородном доме, а не в квартире

Создать условия, чтобы индивидуальные дома строились и хозспособом (жителями самостоятельно), и индустриальным способом - одна из текущих задач министерства, отметил глава минстроя Ирек Файзуллин на "круглом столе" о развитии ИЖС в рамках совместного проекта ДОМ.РФ и "Единой России". Также необходимо запустить массовое производство домокомплектов. Сейчас минстрой работает над этим совместно с минпромторгом. "Необходимо, чтобы их производители были по всей стране, потому что возить такие конструкции за десять тысяч километров - совершенно неэффективно", - отметил Файзуллин.

Необходимо также решить вопрос с инженерными сетями, сказал министр. "Особый момент сегодня - это зафиксировать единый платеж подключения к инженерным коммуникациям, отработать ряд типовых проектных решений. Не везде можно канализовать, поэтому должны появиться дешевые септики, и при необходимости изменения в наше нормативное законодательство, которое обеспечит возможность такие конструкции строить".

Семейная ипотека дает выбор: переехать в квартиру или в отдельный дом. Фото: Gettyimages

В конце прошлого года пилотный проект по льготной ипотеке на ИЖС по ставке от 6,1% запустил ДОМ.РФ. Сначала экспериментальная программа действовала для семей с детьми, а потом была расширена на всех заемщиков. Первая сделка по этой программе была проведена в декабре 2020 года - кредит получила семья из подмосковного города Видное на строительство дома в коттеджном поселке в Московской области. Всего за несколько месяцев от потенциальных заемщиков поступило уже более трех тысяч обращений. Чаще всего в первые месяцы действия программы ею интересовались москвичи, жители Санкт-Петербурга, Самарской, Челябинской и Тюменской областей. Семейная ипотека позволяет получить кредиты по еще более низкой ставке.

Минстрой сейчас работает над тем, чтобы включить в программу ипотеки с господдержкой возможности индивидуального жилищного строительства, рассказал замглавы минстроя Никита Стасишин на организованной "Российской газетой" панельной дискуссии в рамках Красноярского экономического форума. Ведомство разработало законопроект о внедрении в ИЖС проектного финансирования и эскроу-счетов, рассказал Стасишин на "круглом столе" о развитии ИЖС. Законопроект даст возможность распространить все программы, в том числе льготной ипотеки, на индивидуальное строительство. До конца года, уверен Стасишин, в стране будет запущена уже не пилотная программа, а массовая возможность индустриального жилищного строительства через эскроу-счета.

Рынок испытывает острейший голод в отношении ипотечных продуктов на индивидуальные дома, отмечает заместитель гендиректора компании "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. До сих пор почти невозможно получить кредит на строящийся дом, по аналогии с квартирой в строящейся многоэтажке. "Это даже удивительно в ситуации, когда объективно риск недостроя односемейного дома многократно ниже по сравнению с многоквартирным жилым комплексом". Поэтому расширение семейной ипотеки на ИЖС - очень позитивная новость для рынка, говорит Магилина. Ставки по немногочисленным программам ипотечного кредитования загородной недвижимости достигают сейчас 15%, говорит управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Ситуацию улучшила сельская ипотека, но она имеет географические ограничения. Расширение семейной ипотеки на загородный рынок придаст дополнительный импульс развитию ИЖС, что особенно актуально в преддверии летнего сезона, отмечает он.

Семейная ипотека облегчит переезд в собственный дом некоторым семьям, но практически не коснется многодетных, отмечает президент Межрегионального союза многодетных семей Светлана Недилько. Многодетным родителям в принципе сложно получить ипотеку - поскольку, как правило, работает только один из родителей, его официальная зарплата на семью из пяти человек должна быть от 120 тысяч рублей, что заметно больше средней.

Пока ставки немногочисленных программ по ипотечному кредитованию строительства домов достигают 15%

Интерес к покупке домокомплектов уже резко вырос, отмечает член правления Ассоциации деревянного домостроения Вера Вавилова. Однако большинство семей пока интересуется домами в 200-250 квадратных метров. При стоимости метра в доме "под ключ" в 100 тысяч рублей сумма получается куда выше, чем можно получить по семейной ипотеке. Но со временем семьи "подстроятся" под предлагаемые условия, считает Вавилова. При этом семьям, заключающим договор на постройку дома, нужно обращать внимание - указана ли в договоре стоимость дома вместе с инженерными коммуникациями, советует эксперт. Иначе может оказаться, что дом "под ключ" - это совсем не то, на что рассчитывали покупатели.