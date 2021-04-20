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Рубрика: Власть

В экипажах - только профи

К концу года на Северном флоте будет 99 процентов контрактников
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
20 апреля на коллегии Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сложная военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении во многом связана с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

Министр напомнил, что сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. А США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
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Кроме того, нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. "Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа, - отметил Шойгу. - В рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии".

Одновременно с этим идет непрерывное переоснащение округа. Так, в прошлом году войска ЮВО получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники. Их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов. А при подготовке штабов применяются новые системы управления.

Отдельно на коллегии говорили о состоянии дел на Северном флоте. По оценке Шойгу, сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике. Общая укомплектованность флота контрактниками достигла 97 процентов, а к концу года возрастет до 99,2 процента. Продолжается оснащение СФ новыми видами оружия. В этом году туда планируют поставить 245 единиц современного вооружения, в результате его доля достигнет 62,3 процента.

Фото: Министерство обороны РФ
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"На Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники", - сообщил министр. Среди них 13 кораблей и судов. А также четыре атомные подлодки - "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов". Помимо этого, планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Ею собираются оснастить атомные подлодки и надводные корабли дальней морской зоны.

"Важно отметить, что принятые на вооружение в прошлом году боевые корабли - атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" - успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на островах и побережье Северного Ледовитого океана.

На Севере испытают 79 образцов военной техники. Среди них - 13 кораблей и 4 атомные подлодки

В прошлом году на аэродроме Нагурская, расположенном на острове Земля Александры, завершили строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3500 метров. Она может принимать все типы летательных аппаратов. Завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Для 3-й дивизии ПВО в поселке Тикси сейчас возводят военный городок.

Шойгу отметил, что на Северном флоте традиционно занимаются научной и исследовательской работой. Совместно с Русским географическим обществом в конце прошлого года военные обследовали объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути. Найдено более 120 экспонатов, имеющих историческое значение. Министр сказал, что все они будут переданы в ведущие музеи России.

"В этом году эту работу продолжим", - пообещал Шойгу.

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