Школьные олимпиады могут начать засчитывать за результат обучения

Министерство просвещения рассматривает возможность засчитывать высокие результаты в олимпиадах как результаты обучения в школе. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений Семченко, сообщает РИА Новости.

По его словам, некоторые ученики, которые побеждают на олимпиадах, скучают на обычных школьных занятиях. Это может приводить к конфликтам с педагогами.

- Мы хотим подумать над возможностью для таких детей перезачитывать свои достижения, полученные на референтных процедурах - Всероссийской олимпиаде школьников или "перечневых" вузовских олимпиадах, которые не взывают вопросов, - сообщил Евгений Семченко на круглом столе в Госдуме.

Однако, по его словам, принимать решение нужно только, посоветовавшись с педагогами и экспертами.