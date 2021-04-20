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20.04.2021 12:50
Рубрика: Общество

"Сириус" позвал школьников на пригласительный этап Всероссийской олимпиады

Текст: Ксения Колесникова
Руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева сообщила о старте 21 апреля пригласительного онлайн-этапа Всероссийской олимпиады школьников по естественно-научным дисциплинам.

- Пригласительный этап появился по инициативе Москвы и в прошлом году был масштабирован "Сириусом" на всю страну. Более 305 тысяч детей из всех регионов России присоединились к решению олимпиадных задач, попробовали свои силы в разных предметах еще за несколько месяцев до основного старта Олимпиады, - объяснила Елена Шмелева.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В пресс-конференции ОНФ приняли участие победители регионального этапа олимпиады 2020/2021 года из Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областей и Севастополя. Осенью прошлого года они впервые проходили школьный этап ВсОШ в онлайн-режиме на платформе Сириуса.

- Поддержка развития способностей и талантов молодежи находится на особом контроле у главы государства, - напомнил заместитель министра просвещения Андрей Корнеев. - В приказ о порядке организации Всероссийской олимпиады школьников включена возможность проведения всех этапов с использованием информационных технологий. В прошлом году в 7 регионах "Сириусом" проведен школьный этап, будем дальше изучать, как проводить такие мероприятия.

Каждый субъект вправе сам решать, в каком формате пройдет школьный этап. Но возможность проводить онлайн-олимпиаду зависит от качества интернета в школах.

- Проведенный в марте оперативный мониторинг ОНФ о качестве телекоммуникационных услуг показал, что количество школ с доступным высокоскоростным интернетом значительно увеличилось, особенно вырос показатель у школ, расположенных в сельской местности. Также мы отслеживаем ситуацию со стоимостью услуг интернет-провайдеров и качеством интернет-оборудования, - сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький.

По словам Елены Шмелевой, каждый школьник должен получить возможность учиться у ведущих педагогов, как можно раньше проявить себя, увидеть свой интерес.

- Математика, физика, биология, химия, информатика, астрономия, - базовые предметы для стратегии научно-технологического развития России. По этим предметам ребята приезжают в Сириус по направлению "Наука", работают там с ведущими российскими педагогами, далее либо сопровождаются педагогами из Сириуса, либо работают на площадках региональных центров, созданных по модели Сириуса, - подчеркнула Елена Шмелева. - Уже в 57 субъектах открыты такие программы. И все вместе мы хотим показать эталонный цикл проведения Всероссийской олимпиады школьников, начиная со школьного этапа.

- В некоторых регионах в прошлом году число участвовавших в пригласительном этапе школьников, дошло до 35-40%, - отметил заместитель руководителя Образовательного Фонда "Талант и успех" Алексей Горбачев. - Пригласительный этап нужен, чтобы школьника заинтересовать, зацепить задачами, чтоб он начал заниматься углубленно. Это первый шаг, чтобы зайти в систему развития талантов.

Общество Образование

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