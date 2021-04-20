Скончался президент Чада Идрисс Деби Итно

Президент Чада Идрисс Деби Итно скончался во вторник от ран, полученных в минувшие выходные, когда командовал армией в борьбе с повстанцами на севере страны. Такое заявление выпустило командование армии Чада. Напомним, что Деби, правивший страной 30 лет, победил на президентских выборах, состоявшихся в Чаде 11 апреля. Он переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.

"Президент Республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами Идрисс Деби Итно только что сделал последний вздох в защите территориальной целостности на поле боя. С глубокой горечью мы объявляем народу Чада о смерти маршала во вторник 20 апреля 2021 года", - заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в пресс-релизе, зачитанном в эфире местного телевидения.

После новости о смерти президента, в стране было объявлено о создании Временного военного совета, который возглавит сын погибшего президента, генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби. Ожидается, что в ближайшее время будет обнародована национальная переходная хартия. На всей территории страны объявлен национальный траур продолжительностью в две недели и установлен комендантский час с 18:00 вечера до 5:00 утра. Сухопутные и воздушные границы закрыты до дальнейшего уведомления, уточняют представители совета.