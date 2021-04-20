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20.04.2021 20:05
Рубрика: В мире

Юань в цифре

Жителям Китая платят за отказ от традиционных денег
Текст: Анна Игнатенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
По данным The Wall Street Journal, в Китае хотят ввести "срок годности" цифрового юаня, что подразумевает возможность "выключать" электронные деньги после определенной даты, таким образом стимулируя граждан активнее тратить деньги во благо экономики.

С 10 по 23 апреля в Шэньчжэне проводится очередной эксперимент, в рамках которого горожанам платят за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня. В эксперименте участвуют около 500 тысяч человек. Как отмечают китайские власти, подобные акции направлены на формирование новых привычек потребителей. Напомним, что цифровой юань позиционируется как платежное средство, которое соответствует статусу наличных денег в обращении. Предполагается, что цифровой юань будет выпускать Народный банк Китая (НБК), который впоследствии будет передавать его определенным коммерческим банкам. С их помощью цифровой юань распространят среди населения.

Китай начал внедрение своей цифровой валюты еще в конце 2019 года

Во время саммита на Китайском форуме развития 2021 года Му Чанчунь, глава исследовательского института цифровых валют центрального банка, отметил, что цифровой юань имеет самый высокий уровень защиты конфиденциальности среди существующих платежных инструментов. Китай начал пилотное внедрение своей цифровой валюты в отдельных регионах еще в конце 2019 года. К октябрю 2020 года география пилотных запусков цифрового юаня была значительно расширена: испытания проводились сразу в нескольких регионах, в таких городах как Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь. Тем не менее, несмотря на положительные отзывы, полученные в результате проведенных экспериментов, согласно заявлению главы Бюро макропруденциальной политики Народного банка Китая Ли Биня, окончательный план запуска цифрового юаня еще не определен. В Китае также изучают возможности использования цифрового юаня в трансграничных транзакциях. Если цифровая валюта Китая получит более широкое распространение в мире, в перспективе Поднебесная сможет подорвать монополию доллара США в международной валютной системе. В правительстве считают, что интернационализация цифрового юаня должна соответствовать статусу Китая как второй по величине экономики мира и крупнейшей торговой державы.

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