21 апреля в баскетбольной Евролиге стартуют четвертьфинальные серии плей-офф до трех побед. За выход в "Финал четырех" главного клубного турнира Старого Света поспорят и две российские команды. ЦСКА (2-е место в регулярном чемпионате) сразится с турецким "Фенербахче" (7), а питерский "Зенит" (8) попытается оказать сопротивление испанской "Барселоне" (1).

ЦСКА и "Зенит" еще могут встретиться в Евролиге. Но для этого им надо выйти в "Финал четырех". Фото: euroleague.net

В других парах турецкий "Эфес" (3) померится силами с испанским "Реалом" (6), а итальянский "Милан" (4) - с немецкой "Баварией" (5). Первые два матча в каждой серии, а также в случае необходимости пятый команды с более высоким посевом проводят дома, третий и четвертый - на выезде.

ЦСКА и "Фенербахче" - это, пожалуй, самая яркая афиша плей-офф. Армейцы не пропустили ни одного из последних девяти "Финалов четырех", "Фенер" попадает туда шесть сезонов кряду. В 2016 году соперники встретились в решающем матче, и тогда в овертайме выиграли москвичи - 101:96. Как правило, матчи ЦСКА и "Фенербахче" получаются невероятно упорными. Из предыдущих десяти встреч команд четыре завершились в овертайме, в двух соперников разделил всего один бросок, и лишь однажды разница составила более шести очков. И все же ЦСКА в этой паре фаворит. Во-первых, команда Димитриса Итудиса лишь по дополнительным показателям уступила "Барселоне" лидерство в итоговой таблице "регулярки". Во-вторых, "Фенербахче" настиг ковид, из-за которого матчи плей-офф вообще были под угрозой переноса.

Почему не стоит ставить все деньги в этой паре на ЦСКА, есть ли у "Зенита" шанс пройти "Барселону" и какой расклад в двух других четвертьфинальных парах - на эти вопросы "РГ" ответил олимпийский чемпион, а ныне комментатор "Матч ТВ" Сергей Тараканов.

Вам тоже непривычно видеть вывеску ЦСКА - "Фенербахче" на этой стадии?

Сергей Тараканов: Да, но у "Фенербахче" было трудное начало сезона. У них были финансовые трудности, они потеряли свою главную звезду - тренера Желько Обрадовича, нескольких игроков стартовой пятерки. Им пришлось переиначить всю игру. Тренерская концепция поменялась с приходом Игора Кокошкова, пусть это и именитый специалист, по-моему, первый европеец, тренировавший команду НБА. И чемпионат Европы он со Словенией выигрывал. Короче, старт сезона у "Фенера" получился скомканным, но потом финансовая ситуация улучшилась, плюс они подписали несколько игроков и выглядели прилично. Так что это игра в целом равных соперников.

Сергей Тараканов: У нашего ЦСКА в серии с турецким "Фенербахче" есть преимущество, но все деньги я бы на армейцев ставить не стал

Серию с "Фенербахче" ждем с некоторой тревогой. В Евролиге ЦСКА выиграл пять последних матчей, а в Единой лиге опустился уже на четвертую строчку, уступив недавно "Локомотиву-Кубани"...

Сергей Тараканов: Мы просто привыкли, что ЦСКА всегда на первом месте. Четвертое место ЦСКА - сюрприз для многих, в том числе, наверное, и для самих армейцев. Но в Единой лиге очень конкурентоспособный чемпионат. В любом случае главное - это плей-офф. Думаю, к нему ЦСКА подойдет в более боеспособном состоянии: Хэккетт долечит травмы, Боломбой вернется в обойму. Что касается Евролиги, я бы все свои деньги на ЦСКА сейчас не поставил. Играют они не всегда ровно. Есть качество игры и качество исполнителей, но хватит ли этого, чтобы выйти в "Финал четырех", а тем более его выиграть? В этом, наверное, одна из главных интриг текущего сезона Евролиги. А он очень сложный, очень конкурентный. В той же битве за восьмую строчку в "регулярке" у пяти команд были равные шансы запрыгнуть в последний вагон. Тут сказалась и пандемия, и то, что подтянулся общий уровень команд.

В чем ключи ЦСКА к успеху в серии с "Фенером"?

Сергей Тараканов: Им надо подтянуть игру в защите. В последнем матче ЦСКА пропустил 100 очков от "Локомотива" - слишком много. Это понимают все. Да, армейцы традиционно более убедительные в нападении: они своим опытом и мастерством додавливают соперника. Но надо уделить внимание защите. Сейчас не так ярок капитан команды Курбанов, в последней игре меня очень удивил, и неприятно, Уилл Клайберн, который давал проходить под кольцо своим оппонентам. Он не действовал так, как может действовать. Проблемы есть, но, уверен, главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис знает о них как никто. Он видит команду каждый день. Думаю, последние игры он уже рассматривал как подготовку к плей-офф.

А что скажете о шансах "Зенита" с "Барселоной"? На питерцев никто не ставит, хотя в "регулярке" они один матч у "Барсы" выиграли...

Сергей Тараканов: Присоединюсь к мнению большинства. Все-таки "Барселона" по составу сильнее, каталонцы при равенстве сил сыграют дома: преимущество номинальное, потому что нет зрителей, но тем не менее. Наконец, в Барселоне находится штаб-квартира Евролиги, надо понимать, что тут может быть и политическая составляющая. То, что питерскому "Зениту" не повезло играть именно с "Барсой", - это совершенно точно. С любым другим соперником команда с берегов Невы имела бы гораздо больше шансов. Зенитовцы могут обыграть и "Барселону", но в длинной серии это очень сложно. А опасение вызывает то, что "Зенит" при всей своей хорошей игре очень сильно зависит от Кевина Пангоса. Пангос был их главной звездой, разыгрывающим, мозгом команды. Для него игры с "Барсой" будут раздражителем, потому что какое-то время он провел в этой команде. Но совладает ли Пангос со своими нервами, сможет ли играть так ярко, как в последних играх?

Где будем смотреть

21 апреля, среда, "Матч ТВ"

21.00 ЦСКА - "Фенербахче". Прямая трансляция.

21.55 "Барселона" - "Зенит". Прямая трансляция.