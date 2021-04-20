Стрельбу в магазине в Нью-Йорке устроил его бывший сотрудник

Во вторник следователи назвали имя злоумышленника, который, по версии полиции, застрелил трех человек, убив одного, в офисе менеджера продуктового магазина на Лонг-Айленде.

По словам комиссара полиции округа Нассау Патрика Райдера, Габриэль ДеВитт Уилсон "является стрелком". "Он ушел с места происшествия, и были свидетели того, как он все еще держал в руках пистолет", - сказал Райдер репортерам. По словам представителя полиции, в последний раз Уилсона, около 30 лет, видели направляющимся на запад по ближайшей автостраде. В полиции уточнили, что рост Уилсона около 180 сантиметров, на нем были черная бейсболка и черный свитер, сообщает CNN. По словам Райдера, ранее подозреваемый работал в магазине.

По словам полиции, стрельба произошла на верхнем уровне продуктового магазина Stop & Shop в районе Вест-Хемпстед, в это время внутри супермаркета находилось около двухсот человек. В результате стрельбы погиб 49-летний работник магазина. Двое раненых были доставлены в больницу, они были в сознании и разговаривали с сотрудниками правоохранительных органов. Власти заявляют, что не знают мотивов стрельбы.

Уэст-Хемпстед находится примерно в 16 киломатрах к востоку от района Куинс в Нью-Йорке.