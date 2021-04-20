Новости

Илон Маск потерял за сутки 5 миллиардов долларов из-за ДТП с Tesla 10:45
Кассационный суд рассмотрит 3 июня жалобу на приговор Кокорину и Мамаеву 10:38
В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненных при взрыве 10:36
Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году 10:35
В Калмыкии обнаружили "британский" штамм коронавируса 10:32
В Миассе обрушилась стена жилого дома 10:26
Названы города с самым воспитанным населением 09:59
РЖД: Третий этап модернизации БАМа и Транссиба потребует до 700 млрд рублей 09:52
Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве 09:45
Путин: РФ рассчитывает на развитие конструктивного диалога с Кубой 09:39
Трамп призвал к налаживанию отношений между США и Россией 09:34
Проход каспийских кораблей под Крымским мостом показали на видео 09:28
В армии Финляндии замалчивают преступления руководства 09:24
Совет законодателей обсудит реализацию нового Послания президента РФ 09:00
Наталья Сергунина: Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции "Библионочь-2021" 09:00
Капризов превзошел рекорд "Миннесоты" 08:58
В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии не пускать россиян в ЕС 08:55
Названа дата начала серийного производства автомобилей Aurus 08:45
Главархив опубликовал все списки награжденных "За оборону Москвы" 08:40
В Москве выездная бригада вакцинации от COVID-19 заработает в ЦУМе 08:38
Посол США в России "ненадолго" отлучится в Вашингтон на консультации 08:27
Синоптики предупредили о ливне и снеге в Москве 08:07
В десяти штатах Мексики выросла заболеваемость COVID-19 07:43
Бирюков: Все фонтаны Москвы готовы к открытию сезона 07:07
Биохимики допустили возможность зарождения новых вирусов внутри человека 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
20.04.2021 09:34
Рубрика: В мире

Трамп призвал к налаживанию отношений между США и Россией

Текст: Алексей Чуриков

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следовало бы налаживать отношения с Москвой. Об этом он рассказал в интервью для шоу Шона Хеннити на Fox News.

Фото: МИД РФ/ ТАСС
Захарова: РФ теперь будет оценивать не слова, а действия США

Рассуждая о теме так называемого "русского следа", который преследовал Трампа с начала избирательной кампании 2016 года и до окончания его срока, экс-президент США заявил, что вся эта конспирология вокруг его связей с Россией является оплаченной демократами криатурой. По его мнению, этот тезис, который продвигался в том числе и с подачи Хиллари Клинтон, в конечном итоге испортил отношения с Москвой и не позволил делать необходимые шаги для их улучшения.

"К чему это привело? Это нанесло ущерб любым попыткам взаимодействовать с Россией. У нас могли бы быть хорошие (отношения - прим. "РГ"). Ладить с Россией это хорошо, а не плохо", - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что у него были хорошие отношения с президентом России. "Я великолепно ладил с президентом Путиным. Мне он нравился, я нравился ему. Это хорошо, а не плохо... Мы могли бы отлично заработать, они (РФ - прим. "РГ") ресурсодобывающая страна, и мы бы могли делать деньги, создавать рабочие места и все остальное", - отметил экс-президент США, добавив, что Америке следовало бы налаживать отношения с Россией, чтобы не подталкивать ее в сторону Китая.

Байден подписал указ о введении санкций против России
В мире США Россия и США Дональд Трамп

Главное сегодня

Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию
В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии не пускать россиян в ЕС
Трамп призвал к налаживанию отношений между США и Россией
Посол США в России "ненадолго" отлучится в Вашингтон на консультации
Росавиация опубликовала памятки для находящихся в Турции и Танзании туристов
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана