Трамп призвал к налаживанию отношений между США и Россией

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следовало бы налаживать отношения с Москвой. Об этом он рассказал в интервью для шоу Шона Хеннити на Fox News.

Рассуждая о теме так называемого "русского следа", который преследовал Трампа с начала избирательной кампании 2016 года и до окончания его срока, экс-президент США заявил, что вся эта конспирология вокруг его связей с Россией является оплаченной демократами криатурой. По его мнению, этот тезис, который продвигался в том числе и с подачи Хиллари Клинтон, в конечном итоге испортил отношения с Москвой и не позволил делать необходимые шаги для их улучшения.

"К чему это привело? Это нанесло ущерб любым попыткам взаимодействовать с Россией. У нас могли бы быть хорошие (отношения - прим. "РГ"). Ладить с Россией это хорошо, а не плохо", - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что у него были хорошие отношения с президентом России. "Я великолепно ладил с президентом Путиным. Мне он нравился, я нравился ему. Это хорошо, а не плохо... Мы могли бы отлично заработать, они (РФ - прим. "РГ") ресурсодобывающая страна, и мы бы могли делать деньги, создавать рабочие места и все остальное", - отметил экс-президент США, добавив, что Америке следовало бы налаживать отношения с Россией, чтобы не подталкивать ее в сторону Китая.