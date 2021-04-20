Туроператоры смогут в кратчайшие сроки организовать чартерные программы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, на первом этапе, скорее всего, будут разрешены рейсы на курорты из аэропортов Москвы и Петербурга. При этом часть туроператоров еще в 2018 году начала предлагать туры в Египет с перелетом через Каир. Подобные программы востребованы, но обходятся дороже, чем прямые перелеты.

"Египет привлекателен тем, что цены в отелях там традиционно были ниже турецких, а сейчас, если разрешат чартеры, стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас", - подчеркнула представитель РСТ в комментарии "Интерфаксу", добавив, что на организацию программ туроператорам понадобится от нескольких дней до недели.

"Туроператоры с воодушевлением отнеслись к заявлениям представителей МИД о возможном открытии Египта. Все ждут официального разрешения правительства, а с египетской стороны все давно готово - отели работают, выполняются экскурсионные программы", - добавила она. Во вторник замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы на курорты Египта - Хургаду и Шарм-эш-Шейх - будут открыты в ближайшее время. "Все идет по плану. Думаю, скоро объявят. Все практически решено", - заявил дипломат в комментарии ТАСС. При этом в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили, что пока решения о возобновлении чартерных рейсов в Египет нет.

"Если такое решение будет принято, о нем будет сообщено дополнительно", - отметили в штабе.

Египет привлекает туристов своими ценами, которые ниже, чем в Турции. Чартерные перевозки позволят снизить стоимость пакетных туров на 30-40%

На прошлой неделе о готовности принять российских туристов заявила замминистра туризма Египта Гада Шаляби. "Мы, безусловно, приветствуем российских туристов в любое время. Мы всегда их ждем в Египте и готовы предложить им различные виды активности", - сказала Шаляби. По ее словам, туристы смогут выбрать как отдых на египетских пляжах, так и посещение объектов культурного наследия.

Россия полностью остановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Инцидент был квалифицирован как теракт.

2,6 миллиона россиян отдохнули в Египте в 2014 году, до закрытия авиасообщения между странами

В январе 2018 года указом президента Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение со столицей Египта Каиром. Чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами остается закрытым.

Россия неоднократно проводила инспекции инфраструктуры аэропортов в Египте. Последняя инспекция проходила с 27 января по 4 февраля.

Вкусить свободу путешествий

Евгений Гайва

Россиянам и иностранным туристам представили онлайн-энциклопедию кухни регионов России, чтобы они спланировать гастрономические туры по стране. Новый проект "Раскуси Россию" запустили Ростуризм и компания Google.

"В России в каждом регионе свой неповторимый колорит и свои гастрономические бренды. И я уверена, что наш совместный проект даст возможность миллионам людей узнать Россию с ее самой вкусной стороны", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Гастрономия - часть ярких впечатлений в путешествиях, добавила она.

Если эти же миллионы людей, впечатленные кулинарным искусством России, отправятся все пробовать на вкус, в экономики регионов поступят миллиарды рублей. Начнут работать новые предприятия, с туризмом интегрированы более 50 других отраслей экономики.

Знатоки и ученые выделяют всего несколько мировых кухонь. Среди них кавказская, средиземноморская, паназиатская и обязательно русская. Новый проект как в доказательной весомости гастрономических традиций России представит их во всем многообразии. Специалисты подготовили около тысячи фотографий блюд в высоком разрешении, а также видеоматериалы, чтобы будущие путешественники могли визуально оценить богатство российской кухни. В дополнение - описания гастрономических традиций. Собирать информацию помогали киностудия "Мосфильм", Третьяковская галерея, Русский музей. В итоге, говорят создатели проекта, путешественники смогут основательно подготовиться к поездке, предварительно изучив кухню региона и нацелившись попробовать самые интересные для них блюда.

В любом путешествии важна история места и сопутствующие описания. В проект включены истории об истоках названий блюд. Дополняют их описания смысла известных "гастрономических" пословиц. Здесь же и рецепты традиционных блюд, например, пастилы.