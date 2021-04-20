Украинский депутат вызвал скандал в ПАСЕ

Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины Алексей Гончаренко своим поведением вызвал скандал. Председатель ПАСЕ, Хендрик Дамс был вынужден прервать выступление депутата и потребовал, чтобы Гончаренко покинул зал заседаний.

Жесткая критика со стороны Дамса вызвана тем, что украинский депутат игнорировал неоднократные призывы к соблюдению правил и в ходе своего выступления развернул флаг Украины. Как уточняет корреспондент ТАСС, Гончаренко возмутился тем фактом, что в ходе обсуждения резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы чрезмерное внимание было уделено вопросам искусственного интеллекта, а о вопросах мирного урегулирования конфликтов и территориальной целостности "нет ни слова". После этого Гончаренко достал флаг Украины и стал требовать от остальных депутатов смотреть на него.

"Это просто невероятно! Отключите у него микрофон. Это уже не первый раз, когда вы грубо злоупотребляете своим правом на выступление. Пожалуйста, сядьте или покиньте зал", - приводит слова председателя ПАСЕ агентство.

Коме того, Хендрик Дамс заявил, что доложит о случившемся в Регламентный комитет организации. Он предупредил Гончаренко, сказав, что "это был последний раз", когда подобный инцидент происходит.

"Я буду очень жестко реагировать на подобные ситуации, потому что вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере. Это дом демократии, и тут мы относимся друг к другу с уважением. Мы пытаемся решать проблемы, а не создавать их", - заявил Дамс под аплодисменты участников ассамблеи.