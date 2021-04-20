В 2020 году в России предотвратили 44 теракта

В прошлом году на стадии подготовки сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов были пресечены 44 теракта, а также 96 планировавшихся бандитами нападений. Об этом на онлайн-брифинге в РИА Новости заявил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Также, по его данным, в прошлом году в России было задержано более 800 членов бандподполья и их пособников. Пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.