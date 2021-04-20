В Албании на выборах запретили голосовать инфицированным COVID-19

По словам главы Центризбиркома Албании, люди, инфицированные COVID-19, находящиеся на домашнем карантине или госпитализированные, не смогут голосовать на выборах 25 апреля. Общественный комиссар Илирджан Челибаши заявил в понедельник, что требования закона не позволяют им голосовать, сообщает издание Exit News. "Порядок голосования четко прописан в Избирательном кодексе. По закону, если вы собираетесь голосовать, вам необходимо явиться на избирательный участок. Я понимаю, что это проблематично, что некоторые избиратели находятся в изоляции из-за COVID-19, они не смогут голосовать, и мы будем уважать это", - сказал Челибаши в интервью телеканалу Report TV.

По оценке экспертов, данное решение противоречит конституции Албании и решениям Европейского суда по правам человека (ECHT). Конституция гарантирует право участвовать в выборах всем гражданам, за исключением случаев, когда один из них признан психически недееспособным по решению суда или когда закон устанавливает ограничения для отбывающих наказание. Аналитики обращают внимание на тот факт, что парламент Албании не принял никакого закона, ограничивающего право голоса для лиц, инфицированных коронавирусом, а власти не представили аргументов относительно соразмерности ограничения. Ранее ECHT утверждал, что власти страны должны создать условия для всех граждан для участия в выборах.

В аналогичной ситуации в Косово около 140 специальных бригад врачей, полиции и сотрудников избирательной службы голосовали за тех, кто был помещен на карантин дома на всеобщих выборах в феврале 2021 года.

В настоящее время в Албании более 25 тысяч человек инфицированы COVID-19. В течение последних нескольких месяцев Албания проводила мягкую политику в отношении пандемии COVID-19, несмотря на новую волну инфекций и смертей. Страна сохранила в основном политику открытых границ, за исключением остановки полетов в Британию из-за опасений по поводу так называемого британского варианта вируса, уточняет balkaninsight.com.

Некоторые оппозиционные политики также подвергли сомнению решение властей Албании ввести 14-дневный период карантина для граждан страны, прибывающих проголосовать на выборах из Греции и Северной Македонии, назвав это предвыборной уловкой. Комитет экспертов, который руководит национальной политикой в ​​отношении пандемии COVID-19, приказал ввести обязательный период карантина для прибывающих из Греции и Северной Македонии, подчеркнув, что люди с COVID-19 обязаны по закону оставаться дома, что исключает возможность для них проголосовать на парламентских выборах в Албании в воскресенье.

Вангджел Таво, кандидат от оппозиции, претендующий на переизбрание в южном регионе Гирокастра, который граничит с Грецией и имеет этническое греческое меньшинство, назвал это решение "схемой саботажа", подготовленной правящей партией, чтобы помешать эмигрантам голосовать. "До сих пор они не особо беспокоились о здоровье людей, но, похоже, очень озабочены тем, чтобы не допустить эмигрантов из Греции к голосованию против этого коррумпированного правительства", - сказал Таво телеканалу BIRN.

Около 700 000 албанцев эмигрировали в Грецию за последние три десятилетия. В прошлом политические партии заманивали некоторых из них на выборы, предлагая бесплатные поездки на автобусе в Албанию и обратно.