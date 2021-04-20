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20.04.2021 19:02
Рубрика: В мире

В Аргентине будут производить российскую вакцину "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян
Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Технологии переданы Laboratorios Richmond, которая будет выпускать препарат. Причем, первую произведенную партию доставят в центр им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества.

Ожидается, что полномасштабное производство препарата "Спутник V" в Аргентине начнется в июне.

Непал одобрил применение вакцины "Спутник V"

"Мы очень рады возможности производить вакцину "Спутник V", с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Сегодня у нас появилась возможность продвинуться в борьбе с пандемией во всей Латинской Америке", - подчеркнул президент Аргентины Альберто Фернандес.

Отмечается, что вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.

В Российском фонде прямых инвестиций напомнили, что Аргентина также первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала вакцину "Спутник V" на своей территории. Причем, регистрация прошла по ускоренной процедуре (emergency use authorization). Вакцинация населения российским препаратом в ней началась 29 декабря 2020 года.

В мире Южная Америка Аргентина Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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