В армии Финляндии замалчивают преступления руководства

В Оборонительных силах Финляндии царит культура замалчивания служебных нарушений и даже преступлений начальства. Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на программу журналистских расследований MOT.

Журналисты сообщили, что за последние десять лет в местные суды попало около двадцати дел о преступлениях офицерского состава финской армии. "Дошедшие до суда случаи - это только вершина айсберга. Строгая иерархия в вооруженных силах мешает справиться с нарушениями со стороны высшего офицерского состава", - отмечается в публикации.

В основном в финские суды попадают дела о превышении должностных полномочий высшего офицерского состава, служебные нарушения, сексуальные домогательства, а также случаи продвижения по работе родственников и издевательства над подчиненными. Не редкость в финской армии - исполнение служебных обязанностей в нетрезвом виде.

Финские журналисты опросили 14 бывших и нынешних военных. Те согласились говорить только на условиях анонимности. По словам военных, они не подают в суд на свое начальство из-за страха мести работодателя.