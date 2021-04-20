В ФИФА выступили против создания Суперлиги

Международная федерация футбола категорически против создания европейской Суперлиги. Об этом заявил глава организации Джанни Инфантино.

"В ФИФА мы категорически против создания Суперлиги, которая не входит в системы нынешних футбольных институтов, лиг, федераций, ФИФА и УЕФА. Это закрытая лига, которая находится вне действующей системы. Я как глава ФИФА полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА и национальные ассоциации", - заявил Инфантино, которого цитирует ТАСС.

Глава ФИФА добавил, что новая лига перечеркивает всю работу по сохранению принципов и ценностей футбола ради сиюминутной выгоды. Он призвал создателей Суперлиги задуматься о болельщиках, футболистах-любителях, на которых и основывается футбол в Европе.

"Моя личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты. Если кто-то выберет двигаться по своему пути, то им придется принять последствия своего выбора", - отметил Инфантино.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля. Ее создателями выступили английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Старт нового турнира намечен на август.

Против нового турнира выступили УЕФА и Российский футбольный союз (РФС). В УЕФА пригрозил клубам Суперлиги изгнанием из еврокубков и национальных чемпионатов, а игрокам запретом на выступления за сборные на крупнейших турнирах.