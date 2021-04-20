Полиция Испании обнаружила подпольную лабораторию, в которой оружие печатали на 3D-принтере. Операция по обезвреживанию мастерской прошла на канарском острове Тенерифе еще в сентябре прошлого года, но только сейчас МВД рассекретило детали этого дела.

Как отмечают стражи порядка, это был первый обнаруженный в Испании подпольный цех по созданию оружия на 3D-принтере. Оружейника поймали с поличным, когда один из принтеров заканчивал печатать корпус пистолета. При обыске были изъяты два 3D-принтера, различные детали для изготовления огнестрельного оружия и готовые образцы. Производство оружия из пластика запрещено почти во всех странах мира. Исключение представляют США. Там действует компания, которая легально работает в этом направлении. Правда, пластиковое оружие она выпускает с металлическими вставками.