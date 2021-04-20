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20.04.2021 20:07
Рубрика: В мире

Никаких пузырьков

В Италии законодательно ограничат содержание воздуха в мороженом
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
На Апеннинах намерены впервые принять закон о защите мороженого, в котором установят строгие правила по производству любимого итальянцами лакомства. Его потребление во время первого локдауна выросло на 133 процента.
Итальянцы не подозревали, что часть производителей мороженого нарушают традиционную рецептуру. Фото: iStock Итальянцы не подозревали, что часть производителей мороженого нарушают традиционную рецептуру. Фото: iStock
Итальянцы не подозревали, что часть производителей мороженого нарушают традиционную рецептуру. Фото: iStock

Всерьез взяться за джелато, который является общепризнанным гастрономическим символом Италии, решили представители сразу нескольких левоцентристских политических объединений. "Живая Италия", "Демпартия" и "Итальянская социалистическая партия" сетовали на то, что до сегодняшнего дня этот продукт, чьи ежегодные продажи оцениваются в миллиарды евро, в отличие пасты и пиццы, фактически производился без должного контроля за качеством.

Фото: iStock
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Как объяснил автор законопроекта сенатор Риккардо Ненчини, в погоне за прибылью производители часто нарушают традиционную рецептуру, используя вместо свежего сырья полуфабрикаты. От этой ситуации главным образом страдают добросовестные производители кустарного мороженого (gelato artigianale) и, как следствие, потребители, которым подсовывают фальшивый продукт, не имеющий ничего общего с джелато ручной работы.

Законопроект, находящийся в настоящий момент на рассмотрении сената, четко регламентирует то, что можно считать джелато, а также кто имеет право носить гордое имя производителя этого холодного антидепрессанта.

10 тысяч евро составит штраф для тех производителей, кто продолжит нарушать технологии и подделывать любимое итальянцами джелато

В частности, согласно новым правилам, продукт должен содержать не более 30 процентов воздуха, тогда как многие производители промышленного мороженого доводят этот показатель до 80 процентов, по сути, "продавая потребителю воздух". Также законом, который поддержали многие авторитетные мороженщики Италии, будет запрещено использование консервантов, красителей и насыщенных жиров.

За продажу имитаций джелато производителям будет грозить штраф до 10 тысяч евро.

В мире Европа Италия

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