В Италии законодательно ограничат содержание воздуха в мороженом

На Апеннинах намерены впервые принять закон о защите мороженого, в котором установят строгие правила по производству любимого итальянцами лакомства. Его потребление во время первого локдауна выросло на 133 процента.

Всерьез взяться за джелато, который является общепризнанным гастрономическим символом Италии, решили представители сразу нескольких левоцентристских политических объединений. "Живая Италия", "Демпартия" и "Итальянская социалистическая партия" сетовали на то, что до сегодняшнего дня этот продукт, чьи ежегодные продажи оцениваются в миллиарды евро, в отличие пасты и пиццы, фактически производился без должного контроля за качеством.

Как объяснил автор законопроекта сенатор Риккардо Ненчини, в погоне за прибылью производители часто нарушают традиционную рецептуру, используя вместо свежего сырья полуфабрикаты. От этой ситуации главным образом страдают добросовестные производители кустарного мороженого (gelato artigianale) и, как следствие, потребители, которым подсовывают фальшивый продукт, не имеющий ничего общего с джелато ручной работы.

Законопроект, находящийся в настоящий момент на рассмотрении сената, четко регламентирует то, что можно считать джелато, а также кто имеет право носить гордое имя производителя этого холодного антидепрессанта.

10 тысяч евро составит штраф для тех производителей, кто продолжит нарушать технологии и подделывать любимое итальянцами джелато

В частности, согласно новым правилам, продукт должен содержать не более 30 процентов воздуха, тогда как многие производители промышленного мороженого доводят этот показатель до 80 процентов, по сути, "продавая потребителю воздух". Также законом, который поддержали многие авторитетные мороженщики Италии, будет запрещено использование консервантов, красителей и насыщенных жиров.

За продажу имитаций джелато производителям будет грозить штраф до 10 тысяч евро.