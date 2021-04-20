В квартале "Матч Поинт" открылось кафе "Олимпик"

В современном многофункциональном квартале "Матч Поинт" на Кутузовском проспекте (девелопер ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") открылось греческое кафе "Олимпик" по адресу: улица Василисы Кожиной, 13.

Теперь жители комплекса "Матч Поинт" могут не только попробовать полезные и вкусные блюда греческой кухни рядом с домом, но и купить греческие продукты и товары: оливковое масло и оливки (в том числе критские), приправы, варенье, знаменитые греческие вафельные трубочки Caprice, а также косметику: кремы, мыло. Все поставки - только из Греции.

"Мы внимательно следим за предпочтениями наших жителей, постоянно получаем от них обратную связь. И если раньше покупателям жилых помещений были важны только базовые характеристики жилья, то сегодня тенденция иная - комплексный подход к проекту должен включать в себя обязательное наличие инфраструктурных составляющих - Инфраструктура жилого комплекса по значимости вошла в первую пятерку факторов, которые учитывает покупатель при выборе жилья", - отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК "Галс".

Кафе "Олимпик" дополнило линейку инфраструктурного предложения - в комплексе работает студия цветов TRAVA, магазин маникюрных принадлежностей "ВиаСалон" и другие. Уникальная опция для жителей комплекса - волейбольная арена, на базе которой уже работают и другие спортивные секции, в том числе курсы айкидо Федерации Ёсинкан Айкидо г. Москвы и школа тенниса "Чемпион".

Квартал "Матч Поинт" - воплощение динамичной, комфортной и красивой жизни. Удобная локация, развитая инфраструктура и современные архитектурные решения делают его идеальным для жизни в мегаполисе. "Матч Поинт" - это новая доминанта Кутузовского проспекта, современная интерпретация московского архитектурного стиля. Высокие потолки, удачные планировки и, конечно же, потрясающие виды из окон - лучший выбор в окрестностях Кутузовского проспекта. В корпусах квартала представлены апартаменты с большим разнообразием планировочных решений - от компактных студий до просторных пятикомнатных квартир с потрясающими видами . Одна из самых необычных частей квартала "Матч Поинт" - спортивная арена. Крытый стадион стал "домом" для титулованной волейбольной команды "Динамо", а также открывает новые возможности для увлечённых спортом жителей комплекса - и детей, и взрослых.

Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://hals-development.ru

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"