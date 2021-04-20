В мае ожидается коррекция цен на нефть

Новости

Стрельбу в магазине в Нью-Йорке устроил его бывший сотрудник 22:31
Клубы Суперлиги обсудят закрытие проекта 21:48
"Манчестер Сити" вслед за "Челси" намерен покинуть Суперлигу 21:38
В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына 21:33
В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 21:28
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 21:21
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 21:04
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20:52
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20:48
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20:48
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20:27
В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ 20:19
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке 20:15
Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 19:46
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Беларуси 19:25
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 19:23
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 19:20
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 19:02
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 18:53
Москва встала в десятибалльных пробках 18:53
Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео 18:45
Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой 18:44
В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 21:40
Рубрика: Экономика

Бочка с двойным дном

В мае ожидается коррекция цен на нефть
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
В мае рост цен на нефть может смениться снижением котировок из-за начала увеличения добычи участниками ОПЕК+, до конца не побежденной пандемии и геополитических рисков. Едва ли коррекция будет серьезной, пока спрос на нефть сильно опережает предложение, но дополнительные риски для российской экономики это создаст. Главным образом они будут связаны с курсом рубля.
От курса рубля зависит, что будет с ценами на автомобильное топливо в России. Фото: Сергей Коньков / ТАСС От курса рубля зависит, что будет с ценами на автомобильное топливо в России. Фото: Сергей Коньков / ТАСС
От курса рубля зависит, что будет с ценами на автомобильное топливо в России. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Он освободился от жесткого влияния нефтяных котировок, но все же реагирует на сильные скачки нефтяных цен, особенно когда они снижаются. Сейчас от курса рубля сильно зависит ситуация с ценами на автомобильное топливо, а также дальнейшее развитие нефтедобывающей отрасли в нашей стране.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Согласованы параметры механизма, сдерживающего рост цен на бензин

Ожидается, что 23 апреля Банк России повысит ключевую ставку, что должно способствовать укреплению рубля. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, что отдалит ее от цели "вблизи 4%" еще больше. В марте инфляция составила 5,8%. Большинство экспертов считают, что ЦБ повысит ставку сразу на 0,5% до 5%. Сумеет ли это мера удержать рубль от ослабления, зависит от силы возможной коррекции нефтяных цен.

Ослабление рубля приводит к увеличению себестоимости производства автотоплива, поскольку растет стоимость сырья для его изготовления, а также является причиной роста разницы оптовых российских цен на бензин и на внешних торговых площадках, в Европе. Большинство нефтедобывающих компаний являются крупнейшими производителями и продавцами топлива. Свыше половины его объемов реализуется внутри страны, а рост розничных цен ограничивается государством. Добывающие компании в этом случае не получают экспортной выгоды, но облагаются налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом мировых котировок в долларах. Кроме этого закупки оборудования и услуг в отрасли, например нефтесервисных, часто связаны с импортными производителями и оплачиваются с учетом курса рубля к иностранной валюте. В результате падают инвестиции в отрасль, новые проекты не запускаются, а уже запущенные оказываются под угрозой.

С начала мая по конец июля страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2,14 млн баррелей в сутки, причем на Россию в этом объеме придется только 114 тыс. баррелей (чуть более 5%). То есть сильно увеличить экспорт, обеспечив приток нефтедолларов, компании в этот период не смогут. А значит, зависимость от курса рубля сохранится.

При этом эксперты настроены оптимистично. "Ожидаемое влияние на нефтяные цены от запланированного увеличения добычи странами ОПЕК+ нейтральное", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Могут быть колебания, связанные с новостным фоном и спекулятивными покупками и продажами на этих новостях, но это точно не повод для формирования устойчивого тренда на рост или снижение. Поэтому при работающем бюджетном правиле предполагаемые колебания цен на нефть из-за повышения добычи ОПЕК+ не должны заметно сказаться на рубле, считает он.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
К датскому участку "Северного потока-2" стягиваются суда снабжения

Большее влияние на курс рубля сейчас оказывают геополитические риски и развитие ситуации с санкциями, уточнил директор департамента аудиторских услуг "Делойт", СНГ Александр Губарев.

За рубль также играет некоторое ослабление доллара после обещаний ФРС США продолжать удерживать почти нулевой уровень процентных ставок в течение длительного периода.

С другой стороны, давление на нефтяные котировки в ближайшее время может оказать рост выявленных случаев заражения COVID-19 в некоторых странах Европы и Азии, например в Индии, - третьей стране в мире по объемам потребления нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
СМИ: Проект европейской Суперлиги остановлен
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники