В мае ожидается коррекция цен на нефть

В мае рост цен на нефть может смениться снижением котировок из-за начала увеличения добычи участниками ОПЕК+, до конца не побежденной пандемии и геополитических рисков. Едва ли коррекция будет серьезной, пока спрос на нефть сильно опережает предложение, но дополнительные риски для российской экономики это создаст. Главным образом они будут связаны с курсом рубля.

От курса рубля зависит, что будет с ценами на автомобильное топливо в России. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Он освободился от жесткого влияния нефтяных котировок, но все же реагирует на сильные скачки нефтяных цен, особенно когда они снижаются. Сейчас от курса рубля сильно зависит ситуация с ценами на автомобильное топливо, а также дальнейшее развитие нефтедобывающей отрасли в нашей стране.

Ожидается, что 23 апреля Банк России повысит ключевую ставку, что должно способствовать укреплению рубля. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, что отдалит ее от цели "вблизи 4%" еще больше. В марте инфляция составила 5,8%. Большинство экспертов считают, что ЦБ повысит ставку сразу на 0,5% до 5%. Сумеет ли это мера удержать рубль от ослабления, зависит от силы возможной коррекции нефтяных цен.

Ослабление рубля приводит к увеличению себестоимости производства автотоплива, поскольку растет стоимость сырья для его изготовления, а также является причиной роста разницы оптовых российских цен на бензин и на внешних торговых площадках, в Европе. Большинство нефтедобывающих компаний являются крупнейшими производителями и продавцами топлива. Свыше половины его объемов реализуется внутри страны, а рост розничных цен ограничивается государством. Добывающие компании в этом случае не получают экспортной выгоды, но облагаются налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом мировых котировок в долларах. Кроме этого закупки оборудования и услуг в отрасли, например нефтесервисных, часто связаны с импортными производителями и оплачиваются с учетом курса рубля к иностранной валюте. В результате падают инвестиции в отрасль, новые проекты не запускаются, а уже запущенные оказываются под угрозой.

С начала мая по конец июля страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2,14 млн баррелей в сутки, причем на Россию в этом объеме придется только 114 тыс. баррелей (чуть более 5%). То есть сильно увеличить экспорт, обеспечив приток нефтедолларов, компании в этот период не смогут. А значит, зависимость от курса рубля сохранится.

При этом эксперты настроены оптимистично. "Ожидаемое влияние на нефтяные цены от запланированного увеличения добычи странами ОПЕК+ нейтральное", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Могут быть колебания, связанные с новостным фоном и спекулятивными покупками и продажами на этих новостях, но это точно не повод для формирования устойчивого тренда на рост или снижение. Поэтому при работающем бюджетном правиле предполагаемые колебания цен на нефть из-за повышения добычи ОПЕК+ не должны заметно сказаться на рубле, считает он.

Большее влияние на курс рубля сейчас оказывают геополитические риски и развитие ситуации с санкциями, уточнил директор департамента аудиторских услуг "Делойт", СНГ Александр Губарев.

За рубль также играет некоторое ослабление доллара после обещаний ФРС США продолжать удерживать почти нулевой уровень процентных ставок в течение длительного периода.

С другой стороны, давление на нефтяные котировки в ближайшее время может оказать рост выявленных случаев заражения COVID-19 в некоторых странах Европы и Азии, например в Индии, - третьей стране в мире по объемам потребления нефти.