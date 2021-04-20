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20.04.2021 08:55
Рубрика: В мире

В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии не пускать россиян в ЕС

Текст: Юрий Чернов

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали призыв бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрикса Ильвеса о необходимости запретить россиянам въезд на территорию Евросоюза.

Напомним, 18 апреля Ильвес, под предлогом заботы о безопасности ЕС, предложил заморозить действующие визы и временно ограничить возможность для граждан РФ посещать Евросоюз.

В Госдуме ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС

"Ему (экс-президенту Эстонии - прим. "РГ") стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", - заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко.

Кстати, идею Ильвеса не поддержали в нынешнем руководстве Эстонии. Об этом, в частности, свидетельствует заявление главы эстонского МИД Эвы-Марии Лийметс. Она выразила надежду на то, что отношения между странами Евросоюза и Россией не ухудшатся до такой степени, когда можно было принять столь жесткие ограничения.

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