В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии не пускать россиян в ЕС

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали призыв бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрикса Ильвеса о необходимости запретить россиянам въезд на территорию Евросоюза.

Напомним, 18 апреля Ильвес, под предлогом заботы о безопасности ЕС, предложил заморозить действующие визы и временно ограничить возможность для граждан РФ посещать Евросоюз.

"Ему (экс-президенту Эстонии - прим. "РГ") стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", - заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко.

Кстати, идею Ильвеса не поддержали в нынешнем руководстве Эстонии. Об этом, в частности, свидетельствует заявление главы эстонского МИД Эвы-Марии Лийметс. Она выразила надежду на то, что отношения между странами Евросоюза и Россией не ухудшатся до такой степени, когда можно было принять столь жесткие ограничения.