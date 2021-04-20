В МИД РФ анонсировали скорое открытие чартеров в Египет

Чартерные рейсы на курорты Египта - Хургаду и Шарм-аль-Шейх - будут открыты в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все идет по плану. Думаю, скоро объявят. Все практически решено", - цитирует Михаила Богданова ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе о готовности принять российских туристов заявила замминистра туризма Египта Гада Шаляби. По ее словам, аэропорт Каира открыт, и российские туристы могут провести отпуск в столице или же направиться на курорты. Как напомнила Шаляби в комментарии для РИА Новости, до закрытия чартеров Египет ежегодно посещало более шести миллионов россиян.