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20.04.2021 23:11
Рубрика: Общество

Большая Бронная

Начинается подготовка к Параду Победы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 85(8436)
В Москве началась подготовка к Параду Победы. Бронетехнику готовят к переброске на специальную площадку на северо-западе мегаполиса. И чтобы она туда беспрепятственно добралась, будут временно ограничивать движение. Пока - на северо-западе, но в дни репетиций улицы временно перекроют и в центре.

Как видно из инфографики "РГ" на основе данных столичного управления ГИБДД, первые ограничения будут введены поздним вечером 23 апреля и ранним утром 24-го. Именно в ночь на пятницу военные машины пойдут колонной к месту временной дислокации. Под нее власти Москвы устроили специальную площадку на улице Нижние Мневники, где раньше были гаражи и пустырь. А начальная точка движения колонны - подмосковный полигон Алабино. Здесь уже прошла открытая репетиция парада, в которой приняли участие 12 тысяч военнослужащих.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Территория в Алабино была размечена точно так же, как и Красная площадь перед приемом войск. Десантники, морская пехота, танкисты - пожалуй, к ним в парадном строю мы привыкли. В этот раз в репетиции приняла участие еще и военная полиция. Украшение расчетов - девушки-курсанты ведомственных учебных заведений. В авангарде колонна бронетехники на "прогоне" парада - танки Т-34, флагманы советской военной промышленности. Они - постоянные участники Дня Победы. Из современного арсенала выделяется бронемашина нового поколения "Тайфун" и зенитный комплекс "Бук -М3". Дальность стрельбы у него составляет до 70 км - это в 1,5 раза дальше, чем у модификации-предшественника.

На высоте от 180 метров над Алабино пролетели военные самолеты и вертолеты. Например, Ми-26 - самая большая транспортная винтокрылая машина в мире. На месте и король неба Су-30СМ - многоцелевой истребитель, способный нести одновременно до шести ракет средней дальности класса "воздух-воздух". Также ожидается, что в параде примут участие знаменитые пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи".

Дальняя авиация на парад и репетиции прибывает с мест постоянного базирования. А бронетехника пойдет с площадки на Нижних Мневниках. Ночные репетиции намечены на 29 апреля и 4 мая, генеральный прогон - на 7 мая. Но еще раньше, 27 апреля, военные водители и инженеры пройдут центр Москвы пешком и оценят нюансы движения колонн - это тоже традиционный ритуал перед парадами. Как сообщили вчера в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в этот день с 21.00 ограничат движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой улицах. Также возможны временные перекрытия на Тверском и Страстном бульварах и Малой Дмитровке. Водителей просят учитывать эту информацию.

Кстати

В ночь на 24 апреля из-за передислокации военной техники в столицу возможны затруднения на некоторых трассах Подмосковья, сообщает ГК "Автодор". В частности, временные ограничения могут ввести на участке ЦКАД от пересечения с М-3 "Украина" до съезда на трассу М-1 "Беларусь", а также на самом Минском шоссе в сторону столицы - от развязки с ЦКАД до границы с Москвой.

Водителей просят быть предельно внимательными в пути и заранее планировать маршрут и время своих поездок.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин
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